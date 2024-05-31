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Муравлев Андрей Изотов

Место рождения

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

16.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Муравлев Изот

Мать: Муравлева Марфа Прокопьева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравлева Наталия Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Муравлева Пелагия Андрева

Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Муравлев Николай Андреев

Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Муравлева Марфа Андреева

Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.11.1909
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1373. ГААК, г. Барнаул. Умер в 70 лет от старости

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