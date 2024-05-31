Муравлев Андрей Изотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти16.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Муравлев Изот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Муравлева Пелагия Андрева
Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Муравлева Марфа Андреева
Мать ребёнка: Муравлева Наталия Сергеева
Смерть
16.11.1909
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1373. ГААК, г. Барнаул. Умер в 70 лет от старости