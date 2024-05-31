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Муравлев Изот

Место рождения

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Муравлев Андрей Изотов

Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Муравлев Петр Изотов

Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Муравлев Димитрий Изотов

Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Муравлев Ирадион Изотов

Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

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