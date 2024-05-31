Муравлев Изот
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Муравлев Петр Изотов
Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Муравлева Марфа Прокопьева