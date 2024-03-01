Кузнецов Яков Панфилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
в 1897г ратник 1 разряда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Кузнецова Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Харитина Антиповна
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Кузнецов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Кузнецова Харитина Антиповна
Смерть
Неизвестно