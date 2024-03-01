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Кузнецов Яков Панфилович

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Кузнецов Панфил Ильич

Мать: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
в 1897г ратник 1 разряда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Харитина Антиповна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Кузнецова Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Харитина Антиповна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Кузнецов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Харитина Антиповна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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