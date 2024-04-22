Кузнецов Панфил Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
незаконнорожденный, от сводной случки (так писали у раскольников в РС)
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна
в 1897г ратник 1 разряда
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Кузнецов Степан Панфилович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна
в 1897г пильщик
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Кузнецов Андриан Панфилович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Кузнецова Анастасия Панфиловна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Сын: Кузнецов Григорий Панфилович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна
с 8 лет глухонемой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно