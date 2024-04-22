Кузнецов Панфил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Панфил Ильич

Кузнецов Панфил Ильич

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Кузнецов Илья Иванович

Мать: Кузнецова Александра Михайловна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
незаконнорожденный, от сводной случки (так писали у раскольников в РС)
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Кузнецов Яков Панфилович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
в 1897г ратник 1 разряда
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Кузнецов Степан Панфилович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
в 1897г пильщик
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Кузнецов Андриан Панфилович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Кузнецова Анастасия Панфиловна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Кузнецов Григорий Панфилович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
с 8 лет глухонемой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Семеновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close