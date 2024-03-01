Кузнецова Харитина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Харитина Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Кузнецова Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Панфилович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Кузнецов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Панфилович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Яков Панфилович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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