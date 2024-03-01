Кузнецова Харитина Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Кузнецова Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Панфилович
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Кузнецов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно