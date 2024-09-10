Александра Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
29.08.1885
Сын: Салин Иван Иванович
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Салин Семен Иванович
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
23.02.1890
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
25.07.1892
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Салин Анна Иванович
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
25.11.1901
Сын: Салин Петр Иванович
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
02.07.1903
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: (Салина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Салин Иван Родионов
Смерть
Неизвестно