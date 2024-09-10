(Салина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салин Иван Родионов
Мать: Александра Ефимова
Бракосочетание
05.10.1901
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: (Куваева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Куваев Федор Константинович
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: (Куваева) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Куваев Федор Константинович
Смерть
Неизвестно