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(Салина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салин Иван Родионов

Мать: Александра Ефимова

Бракосочетание
05.10.1901

Муж: Куваев Федор Константинович

Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: (Куваева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Куваев Федор Константинович

Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: (Куваева) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Куваев Федор Константинович

Смерть
Неизвестно

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