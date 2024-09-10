Салин Иван Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
29.08.1885
Сын: Салин Иван Иванович
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Салин Семен Иванович
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
23.02.1890
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
25.07.1892
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Салин Анна Иванович
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
25.11.1901
Сын: Салин Петр Иванович
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
02.07.1903
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: (Салина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Смерть
Неизвестно