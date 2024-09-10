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Салин Иван Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салин Родион Егоров

Мать: Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
29.08.1885

Сын: Салин Иван Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Салин Семен Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Салин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Салин Николай Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Салин Анна Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
25.11.1901

Сын: Салин Петр Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
02.07.1903

Сын: Салин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: (Салина) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Смерть
Неизвестно

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