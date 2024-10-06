Крюков Лаврентий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Лаврентий Давыдович

Крюков Лаврентий Давыдович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Крюков Давыд Измайлович

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Крюкова Наталья Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1857

Сын: Крюков Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1863

Дочь: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1871

Сын: Крюков Андроник Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1874

Дочь: Коротьева (Крюкова) Агафья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1879

Дочь: Базарова (Крюкова) Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.03.1913
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.