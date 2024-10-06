Крюков Лаврентий Давыдович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти23.03.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Крюков Давыд Измайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1856
Рождение ребёнка
23.08.1857
Сын: Крюков Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1863
Дочь: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
16.05.1871
Сын: Крюков Андроник Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1874
Дочь: Коротьева (Крюкова) Агафья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
18.02.1879
Дочь: Базарова (Крюкова) Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Сергеевна
Смерть
23.03.1913
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область