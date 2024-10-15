Крюков Андроник Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1871
Бракосочетание
06.11.1889
Рождение ребёнка
21.11.1891
Рождение ребёнка
18.09.1898
Сын: Крюков Иван Андреевич (Андроникович)
Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: (Крюкова) Елена Андреевна (Андрониковна)
Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: (Крюкова) Наталия Андреевна (Андрониковна)
Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Крюков Федор Андреевич (Андроникович)
Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно