Крюков Андроник Лаврентьевич 16.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюков Андроник Лаврентьевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1871

Отец: Крюков Лаврентий Давыдович

Мать: Крюкова Наталья Сафоновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1889

Жена: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Крюков Михаил Андреевич (Андроникович)

Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1898

Сын: Крюков Иван Андреевич (Андроникович)

Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: (Крюкова) Елена Андреевна (Андрониковна)

Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: (Крюкова) Наталия Андреевна (Андрониковна)

Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Крюков Федор Андреевич (Андроникович)

Мать ребёнка: Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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