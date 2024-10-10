Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна 15.01.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1870

Отец: Гниломедов Яков Алексеевич

Мать: Гниломедова (Тарасова) Евдокия Захаровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1889

Муж: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Крюков Михаил Андреевич (Андроникович)

Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1898

Сын: Крюков Иван Андреевич (Андроникович)

Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: (Крюкова) Елена Андреевна (Андрониковна)

Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: (Крюкова) Наталия Андреевна (Андрониковна)

Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Крюков Федор Андреевич (Андроникович)

Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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