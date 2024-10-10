Крюкова (Гниломедова) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1870
Бракосочетание
06.11.1889
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Крюков Михаил Андреевич (Андроникович)
Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.09.1898
Сын: Крюков Иван Андреевич (Андроникович)
Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: (Крюкова) Елена Андреевна (Андрониковна)
Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: (Крюкова) Наталия Андреевна (Андрониковна)
Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Крюков Федор Андреевич (Андроникович)
Отец ребёнка: Крюков Андроник Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно