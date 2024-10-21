Крюков Давыд Измайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Крюков Лаврентий Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849