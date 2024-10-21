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Крюков Давыд Измайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Крюков Андрей Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Крюков Лаврентий Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Крюков Никонор Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1849

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