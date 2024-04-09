Ермолаев Иван Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Иван Лаврентиев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ермолаев Лаврентий Иванов

Мать: Агафия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ермолаев) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Михайло Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ермолаева) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Ермолаев) Елена Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Ермолаев Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ермолаев Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ермолаев Александр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1819
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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