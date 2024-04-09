Ермолаев Иван Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ермолаев Лаврентий Иванов
Мать: Агафия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ермолаев) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ермолаева) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Ермолаев) Елена Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Ермолаев Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ермолаев Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ермолаев Александр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Смерть
До 1819