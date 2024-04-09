Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ермолаев) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ермолаева) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Ермолаев) Елена Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Ермолаев Иван Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ермолаев Иван Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ермолаев Александр Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев
Смерть
Неизвестно