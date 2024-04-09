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Евдокия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Лаврентиев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ермолаев) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Михайло Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ермолаева) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Ермолаев) Елена Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Ермолаев Иван Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ермолаев Иван Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ермолаев Александр Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Лаврентиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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