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Ермолаев Лаврентий Иванов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1739

Дата смерти

До 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ермолаев Иван Никитин

Мать: Анна Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Васильева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермолаев Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ермолаева) Елена Лаврентьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ермолаев Александр Лаврентиев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1802

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