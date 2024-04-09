Ермолаев Лаврентий Иванов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиДо 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Ермолаев Иван Никитин
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Ермолаева) Елена Лаврентьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ермолаев Александр Лаврентиев
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Смерть
До 1802