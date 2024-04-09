Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти27.11.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Ермолаева) Елена Лаврентьева
Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ермолаев Александр Лаврентиев
Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов
Смерть
27.11.1822