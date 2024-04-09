Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Васильева

Агафия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

27.11.1822

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермолаев Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ермолаева) Елена Лаврентьева

Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ермолаев Александр Лаврентиев

Отец ребёнка: Ермолаев Лаврентий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
27.11.1822
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.