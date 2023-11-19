Дегтяренко Олег Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко Олег Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтяренко Сергей Васильевич

Мать: Дегтяренко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Яна Олеговна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Мария Олеговна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

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