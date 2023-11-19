Дегтяренко Олег Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтяренко Сергей Васильевич
Мать: Дегтяренко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтяренко Яна Олеговна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтяренко Мария Олеговна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно