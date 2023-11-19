Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ВН
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Яна Олеговна

Отец ребёнка: Дегтяренко Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтяренко Мария Олеговна

Отец ребёнка: Дегтяренко Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтяренко Олег Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтяренко Олег Сергеевич

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