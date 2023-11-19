Дегтяренко Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтяренко Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дентяренко Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Дегтяренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтяренко Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Дегтяренко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтяренко Татьяна