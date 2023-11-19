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Дегтяренко Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтяренко Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дентяренко Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Дегтяренко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтяренко Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Дегтяренко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтяренко Татьяна

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