Дегтяренко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дентяренко Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Дегтяренко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтяренко Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Дегтяренко Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтяренко Сергей Васильевич

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