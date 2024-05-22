Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина
Место рождения
Дата рождения28.08.1822
Дата смерти01.05.1864
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1822
Отец: Берестенников Лука Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич
Бракосочетание
06.10.1847 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Панкрат Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич
Смерть
01.05.1864