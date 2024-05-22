Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина 28.08.1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Место рождения

Малая Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.08.1822

Дата смерти

01.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1822

Отец: Берестенников Лука Матвеевич

Мать: не указана

Малая Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.10.1847 ст.

Муж: Богданов Иван Лазаревич

Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Панкрат Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лазаревич

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
01.05.1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.