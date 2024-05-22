Богданов Иван Лазаревич 23.06.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданов Иван Лазаревич

Место рождения

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.06.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1827

Отец: не указан

Мать: Богданова Дария Ивановна

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.10.1847 ст.

Жена: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Панкрат Иванович

Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1864

Жена: Богданова (Шибких) Феврония Осиповна

Среднекрасилово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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