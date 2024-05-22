Богданов Иван Лазаревич
Место рождения
Дата рождения23.06.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1827
Отец: не указан
Мать: Богданова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина
Бракосочетание
06.10.1847 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Панкрат Иванович
Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Богданова (Берестенникова) Ирина / Марфа Лукина
Бракосочетание
1864
Смерть
Неизвестно