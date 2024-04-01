Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прокопьева Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)
Бракосочетание
Около 1785
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)
Рождение ребёнка
24.10.1791
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)
Рождение ребёнка
13.05.1798
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Портнягина Вера Яковлева
Мать ребёнка: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно