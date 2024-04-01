Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прокопьева Анисья Яковлева

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Бракосочетание
Около 1785

Муж: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Толмачев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
24.10.1791

Дочь: Настасья Яковлева

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
13.05.1798

Сын: Толмачев Николай Казак Р. Медвежьего Яковлев

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Портнягина Вера Яковлева

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Давид Казак Р. Ганькина Яковлев

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Отец ребёнка: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Смерть
Неизвестно
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