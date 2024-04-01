Прокопьева (Толмачева) Анисья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Толмачева) Анисья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Мать: Толмачева Евдокия Иванова (Матвеева?)

Бракосочетание
26.01.1804

Муж: Прокопьев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
26.11.1804

Сын: Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Буторина Ксения Васильева

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
14.02.1811

Дочь: Васильева Мариамна Васильевна

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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