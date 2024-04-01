Прокопьева (Толмачева) Анисья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
26.01.1804
Рождение ребёнка
26.11.1804
Сын: Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Буторина Ксения Васильева
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
14.02.1811
Дочь: Васильева Мариамна Васильевна
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно