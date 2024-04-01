Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1804
Бракосочетание
По 1829
Рождение ребёнка
04.05.1830
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Петухова Гликерья Егорова
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Настасья Егорова
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
07.03.1837
Сын: Прокопьев Александр Егоров
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
20.08.1838
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Сизухина Пелагея Георгиева
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно