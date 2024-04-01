Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1804

Отец: Прокопьев Василий Алексеев

Мать: Прокопьева Анисья Яковлева

Бракосочетание
По 1829

Жена: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
04.05.1830

Сын: Прокопьев Николай Егоров

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Петухова Гликерья Егорова

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Настасья Егорова

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
07.03.1837

Сын: Прокопьев Александр Егоров

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
20.08.1838

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Сизухина Пелагея Георгиева

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратова Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Прокопьева Екатерина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Екатерина Семенова

Смерть
Неизвестно
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