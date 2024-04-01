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Прокопьев Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Прокопьев Алексей Парфенов

Мать: Прокопьева Авдотья Ларионова

Бракосочетание
26.01.1804

Жена: Прокопьева Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
26.11.1804

Сын: Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Буторина Ксения Васильева

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
14.02.1811

Дочь: Васильева Мариамна Васильевна

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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