Прокопьев Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
26.01.1804
Рождение ребёнка
26.11.1804
Сын: Прокопьев Егор Казак Р.Камышлова Васильев
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Буторина Ксения Васильева
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
14.02.1811
Дочь: Васильева Мариамна Васильевна
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Яковлева
Смерть
Неизвестно