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Толмачева Васса Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Около 1794

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Толмачев Матвей (Ларионов?) Яковлев

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Толмачев Иван Казак Р.Медвежьего Кирилов

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Глазунова Пелагея Кирилова

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Толмачев Степан

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Татьяна Кирилова

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Кирил Кирилов

Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Кирил Иванов

Смерть
Около 1794
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