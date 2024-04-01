Толмачева Васса Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиОколо 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Толмачев Матвей (Ларионов?) Яковлев
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Толмачев Иван Казак Р.Медвежьего Кирилов
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Толмачев Яков Казак Р.Медвежьего Кирилов
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Глазунова Пелагея Кирилова
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Толмачев Степан
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Татьяна Кирилова
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Кирил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1794