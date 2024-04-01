Ефимова (Толмачева) Татьяна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толмачев Кирил Иванов
Бракосочетание
27.01.1779
Рождение ребёнка
29.11.1779
Дочь: Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов
Рождение ребёнка
08.07.1786
Дочь: Улита Герасимова
Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов
Смерть
Неизвестно