Ефимова (Толмачева) Татьяна Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Толмачева) Татьяна Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Кирил Иванов

Мать: Толмачева Васса Степанова

Бракосочетание
27.01.1779

Муж: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов

Рождение ребёнка
29.11.1779

Дочь: Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов

Рождение ребёнка
08.07.1786

Дочь: Улита Герасимова

Отец ребёнка: Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов

Смерть
Неизвестно
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