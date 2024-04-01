Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Бракосочетание
27.01.1779
Жена: Ефимова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
29.11.1779
Дочь: Варвара Герасимова
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
08.07.1786
Дочь: Улита Герасимова
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова
Смерть
Неизвестно