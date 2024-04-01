Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Герасим Казак Р.Чистого Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Ефимов Карп Отст. Барабанщик Р. Чистого Ефимов

Мать: Ефимова Васса

Бракосочетание
27.01.1779

Жена: Ефимова Татьяна Кирилова

Рождение ребёнка
29.11.1779

Дочь: Варвара Герасимова

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова

Рождение ребёнка
08.07.1786

Дочь: Улита Герасимова

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Кирилова

Смерть
Неизвестно
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