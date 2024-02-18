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Положий Кондратий Максимович

Место рождения

Терны, Нейдригайловский район, Сумская область, Украина

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Положий Максим Никитич

Мать: Положий (Положий) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий (Положий) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Положий Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Григорий Кондратович

Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Марко Кондратович

Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Максим Кондратович

Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Недайвода (Положий) Мелания Кондратовна

Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
Сослан на поселение в 1837 году

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