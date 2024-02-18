Положий Кондратий Максимович
Место рожденияТерны, Нейдригайловский район, Сумская область, Украина
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Положий Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Положий Григорий Кондратович
Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Положий Марко Кондратович
Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Максим Кондратович
Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Недайвода (Положий) Мелания Кондратовна
Мать ребёнка: Положий (Положий) Параскева Петровна
Смерть
Неизвестно
Сослан на поселение в 1837 году