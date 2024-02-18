Положий Максим Никитич
Место рожденияТерны, Недригайловский район, Сумская область, Украина
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Положий) Меланья Максимовна
Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Положий Кондратий Максимович
Мать ребёнка: Положий (Положий) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно