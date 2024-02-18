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Положий Максим Никитич

Место рождения

Терны, Недригайловский район, Сумская область, Украина

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Положий Никита Осипович

Мать: Положий Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий (Положий) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Положий) Меланья Максимовна

Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Положий Карп Максимович

Мать ребёнка: Положий Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Положий Кондратий Максимович

Мать ребёнка: Положий (Положий) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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