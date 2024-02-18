Положий (Положий) Параскева Петровна
Место рожденияТерны, Недригайловский район, Сумская область, Украина
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Положий Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Положий Григорий Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Положий Марко Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Положий Максим Кондратович
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Недайвода (Положий) Мелания Кондратовна
Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович
Смерть
Неизвестно