Положий (Положий) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий (Положий) Параскева Петровна

Место рождения

Терны, Недригайловский район, Сумская область, Украина

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Кондратий Максимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Положий Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Положий Григорий Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Положий Марко Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Положий Максим Кондратович

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Недайвода (Положий) Мелания Кондратовна

Отец ребёнка: Положий Кондратий Максимович

Смерть
Неизвестно

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