Булеков Гавриил Алексеевич
Место рожденияс. Высокое, Рязанская, Россия
Дата рождения22.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894
Отец: Булеков Алексей Козмин
Бракосочетание
07.01.1913
Рождение ребёнка
10.11.1913
Сын: Булеков Иоанн Гавриилович
Мать ребёнка: (Зенкина) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Булеков Дмитрий Гавриилович
Мать ребёнка: (Зенкина) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1917
Дочь: (Булековна) Параскева Гаврииловна
Мать ребёнка: (Зенкина) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1921
Дочь: (Булекова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: (Зенкина) Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно