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Булеков Алексей Козмин

Место рождения

с. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Булеков Козма

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1893

Жена: (Кликава) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Булеков Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Булеков Козма Алексеевич

Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Булеков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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