Булеков Алексей Козмин
Место рожденияс. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Булеков Козма
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1893
Рождение ребёнка
22.03.1894
Сын: Булеков Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1895
Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Булеков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: (Кликава) Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно