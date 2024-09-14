(Кликава) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1893
Рождение ребёнка
22.03.1894
Сын: Булеков Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин
Рождение ребёнка
29.06.1895
Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Булеков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин
Смерть
Неизвестно