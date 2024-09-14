(Кликава) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кликава) Елена Васильевна

(Кликава) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Булеков Алексей Козмин

Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Булеков Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Булеков Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Булеков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Булеков Алексей Козмин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.