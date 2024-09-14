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(Зенкина) Дарья Андреевна

Место рождения

с. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия

Дата рождения

03.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894

Отец: Зенкин Андрей Козмин

Мать: (Гусева) Софья Стефанова

Бракосочетание
07.01.1913

Муж: Булеков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.1913

Сын: Булеков Иоанн Гавриилович

Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Булеков Дмитрий Гавриилович

Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1917

Дочь: (Булековна) Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1921

Дочь: (Булекова) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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