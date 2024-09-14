(Зенкина) Дарья Андреевна
Место рожденияс. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия
Дата рождения03.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894
Отец: Зенкин Андрей Козмин
Мать: (Гусева) Софья Стефанова
Бракосочетание
07.01.1913
Рождение ребёнка
10.11.1913
Сын: Булеков Иоанн Гавриилович
Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Булеков Дмитрий Гавриилович
Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1917
Дочь: (Булековна) Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1921
Дочь: (Булекова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Булеков Гавриил Алексеевич
Смерть
Неизвестно