(Гусева) Софья Стефанова
Место рожденияс. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1890
Муж: Зенкин Андрей Козмин
Рождение ребёнка
12.10.1891
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин
Рождение ребёнка
03.03.1894
Дочь: (Зенкина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин
Рождение ребёнка
18.09.1896
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин
Рождение ребёнка
25.09.1903
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин
Смерть
Неизвестно