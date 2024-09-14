(Гусева) Софья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Софья Стефанова

Место рождения

с. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1890

Муж: Зенкин Андрей Козмин

Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Зенкин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин

Рождение ребёнка
03.03.1894

Дочь: (Зенкина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин

Рождение ребёнка
18.09.1896

Сын: Зенкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин

Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Зенкин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Козмин

Смерть
Неизвестно

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