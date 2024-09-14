Зенкин Андрей Козмин
Место рожденияс. Высокое, Шацкий уезд, Рязанская, Россия
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Зенкин Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1890
Жена: (Гусева) Софья Стефанова
Рождение ребёнка
12.10.1891
Мать ребёнка: (Гусева) Софья Стефанова
Рождение ребёнка
03.03.1894
Дочь: (Зенкина) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: (Гусева) Софья Стефанова
Рождение ребёнка
18.09.1896
Мать ребёнка: (Гусева) Софья Стефанова
Рождение ребёнка
25.09.1903
Мать ребёнка: (Гусева) Софья Стефанова
Смерть
Неизвестно