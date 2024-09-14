Зенкин Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкин Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Зенкин Андрей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Зенкин Сергей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Зенкина) Феодора Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Зенкин Михаил Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Зенкин Александр Козмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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