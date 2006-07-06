Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.07.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молоков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Анатолий Савельевич
Отец ребёнка: Дмитриев Савелий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Сергей Савельевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Дмитриев Савелий Павлович
Смерть
06.07.2006