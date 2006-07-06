Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Савелий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Анатолий Савельевич

Отец ребёнка: Дмитриев Савелий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Сергей Савельевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Дмитриев Савелий Павлович

Смерть
06.07.2006

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