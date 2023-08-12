Дмитриев Савелий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Павел Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Анатолий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Сергей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно