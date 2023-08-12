Дмитриев Савелий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Савелий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Павел Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Анатолий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Сергей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмириева Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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