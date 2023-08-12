Молоков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова Степанчукова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова Вострицова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова Лушникова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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