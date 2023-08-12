Молоков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова Степанчукова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова Вострицова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова Лушникова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно