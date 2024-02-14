Татищев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1872
Дата смерти29.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кистер Марианна Сергеевна
Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна
Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шутова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Татищев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Татищев Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.03.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург