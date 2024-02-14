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Татищев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1872

Дата смерти

29.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Жена: Татищева Александра Вениаминовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Татищев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кистер Марианна Сергеевна

Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна

Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шутова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Татищев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Татищев Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Татищева Александра Вениаминовна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.03.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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