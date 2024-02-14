Татищев Дмитрий Сергеевич 25.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татищев Дмитрий Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.11.1906, Саратов, город Саратов, Саратовская область

умер 01.08.1991, Минск, Минск

Отец
Татищев Сергей Сергеевич25.07.1872 г.р.
Мать
Татищева (Насакина) Александра Вениаминовна25.03.1880 г.р.
Супруги
Татищева Владислава ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Татищева (Селиванова) Клавдия Васильевна07.11.1910 г.р.
Дети
Татищева Ванда Дмитриевна03.06.1929 г.р.
Клейман (Татищева) Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906

Отец: Татищев Сергей Сергеевич

Мать: Татищева (Насакина) Александра Вениаминовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клейман (Татищева) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Татищева (Селиванова) Клавдия Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татищева (Селиванова) Клавдия Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татищева Владислава Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
03.06.1929

Дочь: Татищева Ванда Дмитриевна

Мать ребёнка: Татищева Владислава Яковлевна

Смерть
01.08.1991
Минск, Минск

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