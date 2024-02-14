Татищев Дмитрий Сергеевич
мужской, родился 25.11.1906, Саратов, город Саратов, Саратовская область
умер 01.08.1991, Минск, Минск
ОтецТатищев Сергей Сергеевич25.07.1872 г.р.
МатьТатищева (Насакина) Александра Вениаминовна25.03.1880 г.р.
Супруги
Татищева Владислава ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Татищева (Селиванова) Клавдия Васильевна07.11.1910 г.р.
Дети
Татищева Ванда Дмитриевна03.06.1929 г.р.
Клейман (Татищева) Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клейман (Татищева) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Татищева (Селиванова) Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1929
Дочь: Татищева Ванда Дмитриевна
Мать ребёнка: Татищева Владислава Яковлевна
Смерть
01.08.1991
Минск, Минск