Власова (Мартынова) Стефанида Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Мартынова) Стефанида Никаноровна

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Мартынов Никанор Егорович

Мать: не указана

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.09.1869

Муж: Власов Илья Прокопьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Власов Прохор Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1877

Сын: Власов Петр Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Власов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1881

Сын: Власов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Титова (Власова) Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1885

Сын: Власов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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