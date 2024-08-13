Власова (Мартынова) Стефанида Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Мартынов Никанор Егорович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.09.1869
Рождение ребёнка
1874
Сын: Власов Прохор Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.06.1877
Сын: Власов Петр Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Власов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.09.1881
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Титова (Власова) Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.11.1885
Сын: Власов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Прокопьевич