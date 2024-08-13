Власов Прохор Ильич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
01.10.1894
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Власова Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Смерть
1954