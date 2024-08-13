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Власов Прохор Ильич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Власов Илья Прокопьевич

Мать: Власова (Мартынова) Стефанида Никаноровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1893

Жена: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Власов Иван Прохорович

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Власова Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Власов Степан Прохорович

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Власов Семен Прохорович

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Власов Федор Прохорович

Мать ребёнка: Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1954

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