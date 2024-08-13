Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мурашкин Иван Иванович

Мать: Мурашкина (Волокитина) Домника Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Бракосочетание
1893

Муж: Власов Прохор Ильич

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Власов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Власова Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Власов Степан Прохорович

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Власов Семен Прохорович

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Власов Федор Прохорович

Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.