Власова (Мурашкина) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Бракосочетание
1893
Муж: Власов Прохор Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1894
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Власова Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Власов Прохор Ильич
Смерть
1963