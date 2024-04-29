Гительсон Исаак Рафаилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гительсон Исаак Рафаилович

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Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гительсон Рафаил

Мать: Гительсон Малка

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гительсон Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна

Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Каем (Гительсон) Циля Исааковна

Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: (Гительсон) Ханна Исааковна

Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна

Смерть
15.01.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967

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