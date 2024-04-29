Гительсон Исаак Рафаилович
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гительсон Рафаил
Мать: Гительсон Малка
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гительсон Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна
Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: Каем (Гительсон) Циля Исааковна
Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: (Гительсон) Ханна Исааковна
Мать ребёнка: Гительсон Анна Иосифовна
Смерть
15.01.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967