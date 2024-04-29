Каем (Гительсон) Циля Исааковна 15.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каем (Гительсон) Циля Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: Гительсон Исаак Рафаилович

Мать: Гительсон Анна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каем Исаак Юдович (Юрьевич)

Рождение ребёнка
06.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каем Исаак Юдович (Юрьевич)

Рождение ребёнка
01.06.1934

Сын: Каем Рудольф Исаакович

Отец ребёнка: Каем Исаак Юдович (Юрьевич)

Смерть
13.10.1994
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967

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