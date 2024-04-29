Каем (Гительсон) Циля Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти13.10.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каем Исаак Юдович (Юрьевич)
Рождение ребёнка
01.06.1934
Отец ребёнка: Каем Исаак Юдович (Юрьевич)
Смерть
13.10.1994
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967